Зеленский отметил спасателей по случаю профессионального праздника — обращение президента

Владимир Зеленский со спасателями. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в День спасителя обратился к работникам Государственной службы чрезвычайных ситуаций и выделил тех, кто боролся с последствиями российских ударов последними днями в разных регионах. Он поблагодарил их за службу и отметил государственными наградами.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram во вторник, 17 сентября.

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Обращение Зеленского к спасателям

Сегодня в Украине — День спасителя. По случаю этого праздника Зеленский поблагодарил весь коллектив ГСЧС страны и каждого, кто помогает. Также президент отметил их наградами.

Кроме того, глава государства заявил, что хочет лично поблагодарить тех спасателей, кто особо отличился именно сейчас, именно в эти дни. Среди них:

Евгений Хорунжий — спасатель из Харьковщины, сержант, и уже пять лет работает в ГСЧС и постоянно вовлекается в ликвидацию последствий российских ударов;

Александр Агудов — капитан службы гражданской защиты, уже 13 лет в Службе спасения Донецкой области;

Владимир Морозов — мастер-сержант из Сумщины. В ночь на сегодняшний день принимал участие в ликвидации последствий российского удара по Конотопу и всегда активен в защите людей.

Андрей Житков — мастер-сержант из Донецкой области. Работает в наиболее опасных прифронтовых районах, помогает в эвакуации людей, спасает после ударов.

Владимир Пискун — мастер-сержант из Херсонской области. Уже 14 лет в ГСЧС, действительно профессиональный человек.

Также Зеленский выделил саперов ГСЧС Украины: Олега Филиппова, Николая Линцова и Александра Гуменчака.

"Результативные ребята. Я благодарю вас и всех ваших коллег! Спасибо всем, кто с Украиной", — добавил президент.