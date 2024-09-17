Зеленський відзначив рятувальників з нагоди професійного свята — звернення президента

Володимир Зеленський з рятувальниками. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у День рятівника звернувся до працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та виокремив тих, хто боровся з наслідками російських ударів останніми днями у різних регіонах. Він подякував їм за службу та відзначив державними нагородами.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у вівторок, 17 вересня.



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Звернення Зеленського до рятувальників

Сьогодні в Україні — День рятівника. З нагоди цього свята Зеленський подякував усьому колективу ДСНС країни та кожному й кожній, хто допомагає. Також президент відзначив їх нагородами.

Крім того, глава держави заявив, що хоче особисто подякувати тим рятувальникам, хто особливо відзначився саме зараз, саме цими днями. Серед них:

Євгеній Хорунжий — рятувальник із Харківщини, сержант, і вже п’ять років працює в ДСНС і постійно залучається до ліквідації наслідків російських ударів;

Олександр Агудов — капітан служби цивільного захисту, уже 13 років у Службі порятунку Донеччини;

Володимир Морозов — майстер-сержант із Сумщини. У ніч на сьогодні брав участь у ліквідації наслідків російського удару по Конотопу і завжди активний у захисті людей.

Андрій Житков — майстер-сержант з Донеччини. Працює у найбільш небезпечних прифронтових районах, допомагає евакуації людей, рятує після ударів.

Володимир Пискун — майстер-сержант із Херсонської області. Вже 14 років у ДСНС, дійсно фахова людина.

Також Зеленський виокремив саперів ДСНС України: Олега Філіппова, Миколу Лінцова та Олександра Гуменчака.

"Результативні хлопці. Я дякую вам та всім вашим колегам! Дякую всім, хто з Україною", — додав президент.