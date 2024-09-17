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Преданные миссии спасать жизни — Зеленский отметил спасателей наградами

17 сентября 2024 16:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
День спасителя - Зеленский поздравил и наградил работников ГСЧС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы поздравить их с Днем спасателя. Глава государства также отметил спасателей государственными наградами.

Об этом Президент сообщил в  Telegram во вторник, 17 сентября.

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"Что бы ни происходило, ГСЧС Украины всегда помогает, и всегда — оперативно. Всегда отдано именно этой миссии, самой главной, — спасать жизнь", — заявил глава государства.

Зеленский осмотрел современное техническое оборудование, используемое в спасательных операциях. В ходе визита были представлены современные специализированные автомобили и инновационные роботизированные системы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко и глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник отчитались об использовании передовых надводных беспилотников и роботизированных комплексов, применяемых для нейтрализации мин и других взрывоопасных предметов.

Володимир Зеленський, Ігор Клименко та Андрій Даник. Фото: ОП
Владимир Зеленский, Игорь Клименко и Андрей Даник. Фото: ОП

Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России украинские спасатели более 170 тысяч раз выезжали на места обстрелов для оказания помощи. Им удалось ликвидировать более 20 тысяч пожаров, возникших в результате атак. Также он отметил, что саперы ГСЧС нейтрализовали более полумиллиона взрывоопасных предметов.

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