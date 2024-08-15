Нормирование статуса военных воюющих в России — Зеленский внес в Раду законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №11483. Он предусматривает предоставление военнослужащим, участвующим в операциях на территории Российской Федерации, в частности в Курской области, всех выплат и преференций, предусмотренных для передовой.

Законопроект был опубликован на сайте Верховной Рады.

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Законопроект вносит изменения в статью 3 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Согласно проекту закона, действие этого документа будет распространяться на военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, Службы внешней разведки Украины, разведывательных органов Министерства обороны Украины и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в области охраны государственной границы, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также их семей.

Эти гарантии распространяются как на военнослужащих, проходящих службу на территории Украины, так и на тех, кто исполняет воинскую обязанность за пределами страны, включая территорию государства-агрессора. Также они будут действовать на военнослужащих разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Законопроект преследует цель обеспечения равных социальных гарантий для всех военнослужащих, независимо от места их службы.