Унормування статусу військових, які воюють в Росії — Зеленський вніс у Раду законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №11483. Він передбачає надання військовослужбовцям, які беруть участь в операціях на території Російської Федерації, зокрема в Курській області, всіх виплат та преференцій, що передбачені для передової.

Законопроєкт був опублікований на сайті Верховної Ради.

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Законопроєкт вносить зміни до статті 3 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Згідно з проєктом закону, дія цього документа поширюватиметься на військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувальних органів Міністерства оборони України та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також їхніх сімей.

Ці гарантії поширюються як на військовослужбовців, що проходять службу на території України, так і на тих, хто виконує військовий обов’язок за межами країни, включаючи територію держави-агресора. Також вони будуть діяти на військовослужбовців розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері охорони державного кордону.

Законопроєкт має на меті забезпечення рівних соціальних гарантій для всіх військовослужбовців, незалежно від місця їхньої служби.