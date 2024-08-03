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Зеленский впервые прокомментировал удары ВСУ по российским аэродромам и нефтебазам

3 августа 2024 20:22
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Удар по российским аэродромам — Зеленский поблагодарил за это ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о последних ударах по российским аэродромам и нефтебазам. Это значит, что последствия войны возвращаются домой, в Россию.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении в субботу, 4 августа.

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Зеленский поблагодарил всех, кто к этому причастен.

"Благодарность каждому нашему воину и всем, кто работает в нашей "оборонке", за удары по российским аэродромам, нефтепереработке и логистике. Это наиболее эффективно — когда последствия российской войны возвращаются домой, в Россию, и когда на оккупированной территории нашего государства у врага нет ни одного спокойного места", — сказал президент.

Он уточнил, что о деталях этих ударов докладывал главнокомандующий ВСУ.

Также украинский лидер подчеркнул, что Украина должна наносить дальнобойные удары по территории России, однако такое разрешение требуется от партнеров.

"Мы должны защитить жизнь наших людей и завершить войну на наших украинских условиях", — добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что уничтожение российских баз и логистики приближают окончание войны.

Зеленский поблагодарил за удары по нефтебазам России
Сообщение Зеленского в Facebook

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