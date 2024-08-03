Удар по російських аеродромах — Зеленський подякував за це ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про останні удари по російських аеродромах та нафтобазах. Це значить, що наслідки війни повертаються додому, в Росію.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні у суботу, 4 серпня.

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Зеленський подякував усім, хто до цього причетний.

"Вдячність кожному нашому воїну та всім, хто працює в нашій "оборонці", за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці. Це найбільш ефективно — коли наслідки російської війни повертаються додому, в Росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця", — сказав президент.

Він підкреслив, що про деталі цих ударів доповідав головнокомандувач ЗСУ.

Також український лідер наголосив, що Україна має завдавати далекобійних ударів по території Росії, проте такий дозвіл потрібен від партнерів.

"Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на наших українських умовах", — додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що знищення російських баз та логістики наближає закінчення війни.