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Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті — відео

2 серпня 2024 19:20
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Зеленський у вечірньому звернені повідомив про ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача Сирського про ситуацію на фронті. Глава держави зазначив, що наразі на Покровському напрямку найзапекліші бої, і цей напрямок вимагає від України найсильніших контрдій проти окупантів.

Про це глава держави повідомив у вечірньому звернені у п'ятницю, 2 серпня.

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"Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку – усі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту й на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги й до всіх інших напрямків на фронті — на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях", — заявив президент.

Зеленський також зазначив, що сьогодні відбулася доповідь керівника ГУР Кирила Буданова, деталі якої є непублічними. Міністр оборони Умєров також доповів президенту про співпрацю України з Туреччиною, зокрема про будівництво корветів для України.

Також Зеленський провів нараду з командою Міністерства оборони, де обговорювались рішення, що спростять бюрократію та паперову роботу для військових. За його словами, ці рішення скоро будуть представлені громадськості і мають інноваційний характер.

"Також сьогодні доповідали і МЗС, і міжнародники Офісу щодо наших особливих зовнішньополітичних можливостей — можливостей, які є в нашої держави завдяки багатьом українцям і мільйонам громадян інших держав, які вірять в Україну, які підтримують нас. Це можливості – як мінімум — тримати Україну у фокусі світової уваги, збільшувати підтримку для нашої держави, для наших людей та робити справді ефективну адвокацію українських потреб і головної потреби — потреби якнайшвидше та справедливо закінчити війну", — йдеться в повідомлені.

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Володимир Зеленський війна Кирило Буданов президент війна в Україні ГУР Сирський

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