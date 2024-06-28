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Зеленский вручил государственные награды военным и родным погибших воинов

28 июня 2024 19:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
День Конституции Украины – Зеленский вручил госнаграды украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду военному. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 июня, вручил государственные награды отдельным гражданам. Речь идет о воинах, родных военных и представителях разных профессий.

Об этом пресс-служба Президента сообщила в Telegram.

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"Отметил государственными наградами по случаю Дня Конституции Украины наших воинов, родных наших воинов, представителей разных профессий", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что украинцы защищают и защитят свое государство — мы обязательно выгоним оккупанта из нашей земли и обеспечим гарантиями право на жизнь для украинских детей.

Он отметил, что все это не подарок, а заслуга именно таких людей, которые реально защищают наше государство и независимость своей решимостью, своими действиями и своей жизнью.

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Скриншот поста  Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО, который пройдет в Вашингтоне.

Также мы писали, что сегодня украинский лидер поздравил граждан с Днем Конституции.

Владимир Зеленский
ВСУ
День Конституции
награда
военные
война в Украине
воины

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