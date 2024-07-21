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Зеленский заявил, когда сможет сложить полномочия, и назвал условие

21 июля 2024 23:40
Галина Шподарева - редактор
Когда в Украине будут выборы президента и сколько будет продолжаться война — ответ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет готов передать свои полномочия преемнику после войны. Также Зеленский сказал, что война не продлится 10 лет, ведь это невозможно.

Об этом Зеленский заявил в интервью BBC.

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Сколько будет продолжаться война в Украине

Владимир Зеленский заявил, что в случае, если война будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение относительно выборов. По словам президента, это сложно, потому что для этого нужно изменить Конституцию Украины, чего нельзя делать во время войны. Но Президент уверен, что на 10 лет война не затянется.

"Во-первых, никто не согласится на войну, которая будет идти еще 10 лет или долгие годы. Это очень сложно. Миру сложно, всем сложно. И я думаю, что это невозможно реально. Это первое. Тогда будет много жертв. И так много, а будет еще в разы. Это нельзя допустить. Это второе", — сказал Зеленский. 

Когда Зеленский сложит полномочия 

Владимир Зеленский согласился, что сможет дойти до точки, когда нужно будет передать полномочия кому-то другому. Единственное условие — это произойдет после окончания войны. Президент также подчеркнул, что нужно покончить с Владимиром Путиным.

"Мы должны завершить войну и должны покончить с ним, это очень важно для нашего народа и нашего государства", — сказал он.

Напомним, Россия заставляет своих раненых военных возвращаться на войну в Украину. На поле боя даже можно увидеть оккупанта с костылями.

Также стало известно, что российское военное командование привлекло к войне в Украине недостаточно оснащенные подразделения. Первоначально они предназначались для выполнения функций оперативного резерва, вероятно из-за ограничения российской оборонно-промышленной базы или усилий, направленных на усиление боевых действий.

Ранее дипломат Руслан Осипенко заявлял, что после переизбрания российский диктатор Владимир Путин будет вести войну против Украины до конца жизни. Цель Кремля, по его мнению, состоит в уничтожении нашей страны и создании "лояльной".

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