Коли в Україні будуть вибори президента та скільки триватиме війна — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде готовий передати свої повноваження наступнику після війни. Також Зеленський сказав, що війна не буде тривати 10 років, адже це неможливо.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю BBC.

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Володимир Зеленський заявив, що у випадку, якщо війна буде затягуватися, треба буде знаходити те чи інше рішення щодо виборів. За словами президента, це складно, бо для цього потрібно змінити Конституцію України, чого не можна робити під час війни. Але президент впевнений, що на 10 років війна не затягнеться.

"По-перше, ніхто не погодиться на війну, яка буде йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно. Світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо реально. Це перше. Тоді буде багато жертв. І так багато, а буде ще в рази. Це не можна допустити. Це друге", — сказав Зеленський.

Коли Зеленський складе повноваження

Володимир Зеленський погодився, що зможе дійти до точки, коли потрібно буде передати повноваження комусь іншому. Єдина умова — це станеться після закінчення війни. Президент також підкреслив, що потрібно покінчити з Володимиром Путіним.

"Ми маємо завершити війну й маємо покінчити з ним, це дуже важливо для нашого народу і нашої держави", — сказав він.

Нагадаємо, Росія змушує своїх поранених військових повертатися на війну в Україну. На полі бою навіть можна побачити окупанта з милицями.

Також стало відомо, що російське військове командування залучило до війни в Україні недостатньо оснащені підрозділи. Спочатку вони призначалися для виконання функцій оперативного резерву, ймовірно, через обмеження російської оборонно-промислової бази або зусилля, які були спрямовані на посилення бойових дій.

Раніше дипломат Руслан Осипенко переконаний, що після переобрання російський диктатор Володимир Путін вестиме війну проти України до кінця свого життя. Ціль Кремля, на його думку, полягає у знищенні нашої країни та створенні "лояльної".