Визит Зеленского в Британию — Президент сделал заявление

Зеленский высказался о визите в Великобританию
Во время визита в Британию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Киром Стармером и поблагодарил страну за поддержку. Зеленский подчеркнул важность британской помощи, отметив необходимость продолжения сотрудничества для приближения справедливого мира.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 июля.
Зеленский поблагодарил Британию за ее поддержку
Президент отметил, что для Украины и украинцев очень важно и символично иметь такого сильного и твердого партнера, как Соединенное Королевство.
"С каждой страницей этой войны наше сотрудничество дает больше решений для отпора тирании, а лидерство Британии вдохновляет другие страны. Должны не убавлять нашей решительности и в дальнейшем", — сказал Зеленский.
Он также подчеркнул важность сотрудничества в различных областях, таких как украинская дальнобойность, стратегия морской безопасности, развитие коалиции морских способностей Украины и оборонное сотрудничество. По его словам, эти шаги способны приблизить справедливый мир.
"Спасибо, Британия, за всю поддержку Украины и украинцев! Спасибо премьер-министру Киру Стармеру за наши содержательные переговоры", — поблагодарил глава государства.
Напомним, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о визите Владимира Зеленского в Соединенное Королевство. Он заверил, что вместе с президентом будет работать над усилением партнерства Украины с этим государством.
Мы писали, что Украина и Британия заключили оборонное соглашение между двумя государствами по поводу официальной кредитной поддержки в развитии оборонных способностей нашего государства.
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