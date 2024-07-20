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Зеленский высказался о визите в Великобританию

20 июля 2024 15:36
Валерия Барановская - редактор
Визит Зеленского в Британию — Президент сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: ОП
Валерия Барановская - редактор

Во время визита в Британию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Киром Стармером и поблагодарил страну за поддержку. Зеленский подчеркнул важность британской помощи, отметив необходимость продолжения сотрудничества для приближения справедливого мира.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 июля.

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Президент отметил, что для Украины и украинцев очень важно и символично иметь такого сильного и твердого партнера, как Соединенное Королевство.

"С каждой страницей этой войны наше сотрудничество дает больше решений для отпора тирании, а лидерство Британии вдохновляет другие страны. Должны не убавлять нашей решительности и в дальнейшем", — сказал Зеленский.

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Заседание правительства Великобритании. Фото: ОП

Он также подчеркнул важность сотрудничества в различных областях, таких как украинская дальнобойность, стратегия морской безопасности, развитие коалиции морских способностей Украины и оборонное сотрудничество. По его словам, эти шаги способны приблизить справедливый мир.

"Спасибо, Британия, за всю поддержку Украины и украинцев! Спасибо премьер-министру Киру Стармеру за наши содержательные переговоры", — поблагодарил глава государства.

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Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Фото: ОП

Напомним, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о визите Владимира Зеленского в Соединенное Королевство. Он заверил, что вместе с президентом будет работать над усилением партнерства Украины с этим государством.

Мы писали, что Украина и Британия заключили оборонное соглашение между двумя государствами по поводу официальной кредитной поддержки в развитии оборонных способностей нашего государства.

Владимир Зеленский Офис президента Великобритания Украина Великобритания война в Украине

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