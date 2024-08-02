Зеленский в вечернем обращении сообщил о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего Сырского о ситуации на фронте. Глава государства отметил, что сейчас на Покровском направлении самые ожесточенные бои, и это направление требует от Украины сильнейших контрдействий против оккупантов.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в пятницу, 2 августа.

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"Каждая бригада, каждое подразделение на Покровском направлении – все наши воины, которые сохраняют устойчивость там и защищают наши позиции, несмотря на российские штурмы, во многом держат основу защиты и на всем востоке нашей страны. При этом мы не сбавляем внимания и ко всем другим направлениям на фронте — на Донетчине, а также на Харьковщине и в южных наших областях", — заявил президент.

Зеленский также отметил, что сегодня состоялся доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова, детали которого непубличны. Министр обороны Умеров также доложил президенту о сотрудничестве Украины с Турцией, в частности о строительстве корветов для Украины.

Также Зеленский провел совещание с командой Министерства обороны, где обсуждались решения по упрощению бюрократии и бумажной работы для военных. По его словам, эти решения скоро будут представлены общественности и носят инновационный характер.

"Также сегодня докладывали и МИД, и международники Офиса относительно наших особых внешнеполитических возможностей — возможностей, которые есть у нашего государства благодаря многим украинцам и миллионам граждан других государств, которые верят в поддерживающую нас Украину. Это возможности как минимум держать Украину в фокусе мирового внимания, увеличивать поддержку для нашего государства, для наших людей и оказывать действительно эффективную адвокацию украинских потребностей и главной потребности — потребности как можно быстрее и справедливо закончить войну", — говорится в сообщении.