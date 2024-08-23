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Зеленский сделал громкое заявление в честь Дня государственного флага Украины

23 августа 2024 10:45
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
День государственного флага Украины — Зеленский сделал громкое заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня государственного флага Украины сделал громкое заявление. Он заявил, что те, кто принес руины в нашу страну, будут иметь их у себя дома.

Об этом он заявил в своей речи в пятницу, 23 августа.

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"В наших сине-желтых цветах весь опыт украинского народа. Память украинцев и путь Украины. Путь, который никогда не был легким, но который сделал наших людей именно такими. Такими смелыми, какими люди казацкого рода были и будут всегда. Такими сильными, которые вдохновляют весь мир. Возвращая не только для себя, но и для людей других народов уверенность, что в нашем мире все же есть место для справедливости", — сказал он.

Глава государства добавил, что украинцы отвоевывают для себя право на справедливость, свободу, национальное достоинство, безопасность и собственное государство.

"Преступники, которые пришли разрушить Украину и принесли руины именно в наш дом, обязательно получат их у себя дома", — подчеркнул Владимир Зеленский.

День государственного флага Украины

день государственного флага 2024 фото
Украинский флаг. Источник: телеканал ICTV

Отметим, что в канун Дня Независимости Украина празднует День государственного флага.

Этот праздник посвящен события 1991 года, когда народные депутаты и созыв впервые внесли сине-желтое знамя в сессионный зал Верховной Рады. Узнать больше об истории национального флага можно в нашем материале.

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