День государственного флага Украины — Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский сделал громкое заявление в честь Дня государственного флага Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня государственного флага Украины сделал громкое заявление. Он заявил, что те, кто принес руины в нашу страну, будут иметь их у себя дома.
Об этом он заявил в своей речи в пятницу, 23 августа.
Заявление Зеленского в честь Дня государственного флага
"В наших сине-желтых цветах весь опыт украинского народа. Память украинцев и путь Украины. Путь, который никогда не был легким, но который сделал наших людей именно такими. Такими смелыми, какими люди казацкого рода были и будут всегда. Такими сильными, которые вдохновляют весь мир. Возвращая не только для себя, но и для людей других народов уверенность, что в нашем мире все же есть место для справедливости", — сказал он.
Глава государства добавил, что украинцы отвоевывают для себя право на справедливость, свободу, национальное достоинство, безопасность и собственное государство.
"Преступники, которые пришли разрушить Украину и принесли руины именно в наш дом, обязательно получат их у себя дома", — подчеркнул Владимир Зеленский.
День государственного флага Украины
Отметим, что в канун Дня Независимости Украина празднует День государственного флага.
Этот праздник посвящен события 1991 года, когда народные депутаты и созыв впервые внесли сине-желтое знамя в сессионный зал Верховной Рады. Узнать больше об истории национального флага можно в нашем материале.
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