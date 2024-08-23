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Зеленський зробив гучну заяву на честь Дня державного прапора України

23 серпня 2024 10:45
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
День державного прапора України — Зеленський зробив гучну заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський на честь Дня державного прапора України зробив гучну заяву. Він заявив, що ті, хто приніс руїни до нашої країни, матимуть їх у себе вдома. 

Про це він заявив у своїй промові у п'ятницю, 23 серпня. 

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"У наших синьо-жовтих кольорах весь досвід українського народу. Пам'ять українців та шлях України. Шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей саме такими. Такими сміливими, якими люди козацького роду були та будуть завжди. Такими сильними, які надихають весь світ. Повертаючи не лише для себе, але й для людей інших народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості", — сказав він

Глава держави додав, що українці відвойовують для себе право на справедливість, свободу, національну гідність, безпеку та на власну державу.

"Злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни в себе вдома", — наголосив Володимир Зеленський.

День державного прапора України

день державного прапора 2024 фото
Український прапор. Джерело: телеканал ICTV

Зауважимо, що напередодні Дня Незалежності Україна святкує День державного прапора.

Це свято присвячено події 1991 року, коли народні депутати І скликання вперше внесли синьо-жовте знамено до сесійної зали Верховної Ради. Дізнатися більше про історію національного прапора можна у нашому матеріалі.

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