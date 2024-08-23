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Україна святкує День державного прапора — історія свята та цікаві факти

23 серпня 2024 08:51
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Як виникло свято Державного прапора України — цікаві факти
Люди у Києві тримають державний прапор України. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Україна традиційно святкує 23 серпня День державного прапора України. Свято присвятили події 1991 року, коли народні депутати вперше винесли синьо-жовтий стяг до Верховної Ради. 

Новини.LIVE розкажуть всі подробиці про святкування Дня прапора України.

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Хто придумав прапор України

Державний прапор є одним з найголовніших символів країни, який має те ж значення, що й Герб та Гімн України. Кольори українського прапора — синій та жовтий, які вперше були зафіксовані в історії у 1256 році, коли заснували Львів. Герб міста із золотим левом розташували на синьому тлі.

День Державного Прапора України - символіка
Прапор України. Фото: Факти.ICTV

Вперше поєднання синього та жовтого кольорів згадується 1256 року, коли був заснований Львів. Герб міста мав Золотого лева на синьому тлі, однак історики вважають, що ці ж кольори були поширеними й за часів козацтва. Особливо у період з XVIII, коли козаки часто використовували сині прапори з золотавим орнаментом і декорували його зображенням святих чи козаків. Особливої популярності український прапор здобув за часів гетьманства Івана Мазепи, який запозичив з дозволу короля Швеції кольори прапора його країни.

Прапори за часів козацтва
Прапори за чавсів козацтва. Фото: berest.blog

Класичний синьо-жовтий прапор вперше був національно затверджений на початку XX століття, а саме 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада офіційно визнала кольори та вигляд прапора. 

Як започаткували свято державного прапора України

День прапора України святкують за день до Дня Незалежності. Хоча свято присвячене події 1991 року, офіційний указ про святкування 23 серпня Дня прапора в Україні підписали лише в 1994 році і зробив це другий президент — Леонід Кучма. 

А от до сесійної зали Верховної Ради прапор України у 1991 році занесли "активісти" серед народних депутатів: В’ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кендзьор, Ігор Деркач та Володимир Крижанівський.

Незвичайні факти про український прапор

Наразі досі ніхто не може дати чітку офіційну відповідь чому прапор України синьо-жовтий. Хтось вважає, що це символ неба та пшеничного поля, а інші — вогню та води, як головних стихій природи.

Державний Прапор України офіційно називається синьо-жовтим, де кольори мають відповідне розташування — зверху синій, знизу жовтий. Однак, в Україні вже бували дискусії щодо зміни дизайну прапора. Дехто вважає, що це сприятиме щасливому майбутньому.

Зокрема, китайська художниця Мао Мао у 1992 році заявила першому президенту України Леоніду Кравчуку, що прапор має неправильне розташування кольорів, що накличе біду на країну.

Також відомо, що під жовто-синім прапором вже тричі оголошували Українську державність: у 1917, 1941 та 1990 роках.

За ДСТУ, синій колір сучасного стяга повинен мати відтінок 2935 С (за міжнародним стандартизатором кольорів Pantone) та відтінок 0:87:184 (якщо дивитися у палітрі RGB). Назва відтінку – Sapphire, що перекладається, як "Сапфіровий".

А от жовтий колір на стязі – це відтінок 012С Yellow (за Pantone), а в палітрі RGB його можна знайти за номером 255:215:0. Ця барва має назву Golden, що означає "Золотий".

Цікаво, що інститут Pantone після початку повномасштабного вторгнення присвятив ці кольори Україні і назвав їх "Freedom blue" та "Energizing yellow". Назви можна перекласти як "Вільний блакитний" та "Енергійний жовтий".

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Верховна Рада свята Україна історія День державного прапора України

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