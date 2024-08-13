Зеленский принял в Киеве министра обороны Литвы Кащюнаса — о чем говорили

Владимир Зеленский и Лауринас Кащюнас. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 13 августа, встретился в Киеве с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Стороны обсудили сотрудничество по развитию украинского ОПК и оборонные нужды армии.

Об этом глава государства написал в своем блоге в Telegram.

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В разговоре Зеленский отметил важность Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которое было подписано в июне между ним и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Также во время встречи стороны подробно обсудили первоочередные оборонные потребности Украины и дальнейшую помощь со стороны Литвы, в первую очередь по ПВО и дронам.

"Благодарны Литве за поддержку с первых дней полномасштабного российского вторжения. И надеемся, что вы будете с нами до ее завершения и нашей победы. Для нас это очень важно", — сказал глава государства.