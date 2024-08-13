Зеленський прийняв у Києві міністра оборони Литви Кащюнаса — про що говорили

Володимир Зеленський та Лаурінас Кащюнас. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 серпня, зустрівся у Києві з міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом. Сторони обговорили співпрацю в розвитку українського ОПК та оборонні потреби армії.

Про це глава держави написав у своєму блозі у Telegram.

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У розмові Зеленський відзначив важливість Угоди про співробітництво у сфері безпеки, яку було підписано у червні між ним та президентом Литви Гітанасом Науседою.

Також під час зустрічі сторони детально обговорили першочергові оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви, насамперед щодо ППО та дронів.

"Вдячні Литві за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І сподіваємося, що ви будете з нами до її завершення і нашої перемоги. Для нас це дуже важливо", — сказав глава держави.