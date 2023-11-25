Зеленский встретился с президентом Швейцарии Берсе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Ален Берсе. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Аленом Берсе. Иностранный лидер прибыл с визитом в Киев сегодня, 25 ноября.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Так, лидеры стран обсудили вопросы гуманитарного разминирования, использование замороженных доходов из активов страны-агрессора и украинскую Формулу мира.



"Ценим помощь, которую оказывает Швейцария для восстановления инфраструктурных объектов Украины. Спасибо за гуманитарную поддержку нашего государства, наших людей!" — отметил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что вчера, 24 ноября, в Киев с визитом прибыла премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В начале визита она почтила память украинских защитников, погибших в войне против российских захватчиков.

Кроме того, вчера, 24 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с действующим президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.