Зеленский раскрыл детали встречи с Шольцом в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: ОП

В пятницу, 6 сентября, во время рабочего визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Олафом Шольцом. На встрече обсуждались несколько важных вопросов.

Свое сообщение глава государства опубликовал в Facebook.

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Зеленский проинформировал Шольца о ситуации на фронте и последствиях российских ракетных ударов. Поблагодарил за военную помощь, в том числе за поставки систем ПВО, САУ "Panzerhaubitze 2000" и танков Leopard 1A5.

"Спасибо, что эти поставки носят неизменный характер. Это очень важно. Именно это фундамент нашей успешной борьбы за независимость Украины. Спасибо за лидерство в усилении нашей ПВО, которая сохраняет жизнь украинцев", — сказал Президент.

Глава государства добавил, что во время разговора речь также шла о двустороннем соглашении о безопасности, возможном совместном производстве вооружений и имплементации Формулы мира.

Зеленский также отметил важность участия Шольца в первом Саммите мира и подготовку к следующему.