Зеленський розкрив деталі зустрічі з Шольцом у Німеччині

Зеленський зустрівся з Шольцом — про що говорили
У п'ятницю, 6 вересня, під час робочого візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. На зустрічі було обговорено кілька важливих питань.
Свій допис глава держави опублікував у Facebook.
Про що говорили Зеленський та Шольц
Зеленський поінформував Шольца про ситуацію на фронті та наслідки російських ракетних ударів. Подякував за військову допомогу, зокрема за постачання систем ППО, САУ "Panzerhaubitze 2000" і танків Leopard 1A5.
"Дякую, що ці постачання мають незмінний характер. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців", — сказав Президент.
Глава держави додав, що під час розмови також йшлося про безпекову угоду, можливе спільне виробництво озброєнь та імплементацію Формули миру.
Зеленський також відзначив важливість участі Шольца у першому Саміті миру й підготовці до наступного.
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