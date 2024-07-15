День Украинской Государственности 15 июля — обращение Президента Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В своем обращении по случаю Дня Украинской Государственности Президент Украины Владимир Зеленский упомянул об атаке россиян на Украину 8 июля и ее последствиях, в том числе повреждении детской больницы "Охматдет". Глава государства призвал к единению в борьбе за независимость и подчеркнул твердость Украины в сохранении человечности и достоинства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в понедельник, 15 июля.

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Обращение Зеленского по случаю Дня Украинской Государственности

В своем обращении Зеленский упомянул о массированном ракетном ударе по Украине 8 июля и его последствиях. Он отметил, что из "Охматдета" мир увидел тысячи фото и видео того, что произошло и как Украину хотят убить. Но несмотря ни на что мы преодолеваем удары.

"Здесь, как и в тысячах подобных мест, проявила себя Украина, которой мы все гордимся. За которую деремся. Какая чистая в сердце и какая сильнейшая тогда, когда мы все заботимся друг о друге и когда мы видим друг друга своего. И когда мы все не боимся защищать Украину. Это именно та Украина, которая сквозь столетие сохраняет себя, что бы ни происходило", — отметил Зеленский.

Он отметил, что какие бы захватчики ни приходили на нашу землю, Украина всегда находит силы не только для того, чтобы выстоять, но и чтобы уберечь в себе то, что отграничивает нас с вами – от зла.

"Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и бесконечно далек от подлинного христианства.

Его сущность – это руины. Смерть, которую он несет и которую мы должны одолеть", — заявил Зеленский.

В своем обращении к украинцам глава государства подчеркнул твердость страны в борьбе за свое существование, сохранение человечности и достоинства. Он заявил, что Украина не подчинится злу, которое проливает кровь и презирает правду.

"Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми", — сказал Президент Украины.

В День украинской государственности Зеленский призвал к единению в битве за независимость, которое должно стать наследием для последующих поколений. Он подчеркнул, что Украина победит это зло и призвал к сохранению страны для будущих поколений.

"Мы должны сделать все, чтобы наша государственная граница с врагом стала настоящей границей между нашим миром и теми, кто пытается нас уничтожить. Мы должны победить это зло, и Украина это сделает", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что государственный праздник День Украинской Государственности отмечают в День крещения Киевской Руси. Он был введен Указом Президента Украины от 24 августа 2021 года.

Ранее мы подготовили искренние поздравления к празднику крещения Киевской Руси-Украины 15 июля.