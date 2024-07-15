День Української Державності 15 липня — звернення Президента Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У своєму зверненні з нагоди Дня Української Державності Президент України Володимир Зеленський згадав про атаку росіян на Україну 8 липня та її наслідки, зокрема пошкодження дитячої лікарні "Охматдит". Глава держави закликав до єднання у боротьбі за незалежність та підкреслив непохитність України у збереженні людяності та гідності.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 15 липня.

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Звернення Зеленського з нагоди Дня Української Державності

У своєму зверненні Зеленський згадав про масований ракетний удар по Україні 8 липня та його наслідки. Він зазначив, що з "Охматдиту" світ побачив тисячі фото і відео того, що сталося і як Україну хочуть убити. Та як попри все ми долаємо удари.

"Тут, як і в тисячах подібних місць, проявила себе Україна, якою ми всі пишаємося. За яку б’ємося. Яка чиста в серці і яка найсильніша тоді, коли ми всі дбаємо одне про одного й коли ми бачимо одне в одному свого. І коли ми всі не боїмося захищати Україну. Це саме та Україна, яка крізь століття зберігає себе, хоч би що відбувалося", — зазначив Зеленський.

Він наголосив на тому, що хоч би які загарбники не приходили на нашу землю, Україна завжди знаходить сили не тільки для того, щоб вистояти, а й щоб уберегти в собі те, що відмежовує нас із вами – від зла.

"Ми боремося проти страшного ворога, якого не назвеш людиною і який безкінечно далекий від справжнього християнства.

Його сутність – це руїни. Смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати", — заявив Зеленський.

У своєму зверненні до українців глава держави підкреслив непохитність країни у боротьбі за своє існування, збереження людяності та гідності. Він заявив, що Україна не підкориться злу, яке проливає кров і зневажає правду.

"Україна не може погодитися на менше, ніж жити. На менше, ніж зберегти себе. На менше, ніж залишитися людьми", — сказав Президент України.

У День української державності Зеленський закликав до єднання у битві за незалежність, яка має стати спадщиною для наступних поколінь. Він наголосив, що Україна переможе це зло, і закликав до збереження країни для майбутніх поколінь.

"Ми повинні зробити все, щоб наш державний кордон із ворогом став справжньою межею між нашим світом і тими, хто намагається нас знищити. Ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, державне свято День Української Державності відзначають у День хрещення Київської Русі. Воно було запроваджене Указом Президента України від 24 серпня 2021 року.

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