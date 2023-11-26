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Зеленский обратился к украинцам из охваченных непогодой регионов

26 ноября 2023 20:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Зеленский обратился к украинцам из охваченных непогодой регионов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

По состоянию на вечер 26 ноября обесточивание фиксируется около 400 населенных пунктов в десяти областях Украины. Президент Владимир Зеленский призывает украинцев, проживающих в охваченных непогодой регионах, быть осторожными и при необходимости обращаться в спасательные службы.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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"Сегодня на значительной территории нашего государства чрезвычайно сложные погодные условия. Особенно сложно в южных регионах Украины. Работаем. Наши подразделения ГСЧС Украины, Национальная полиция, коммунальные службы и местные власти будут работать круглосуточно", — отметил Зеленский.

По информации Зеленского, в настоящее время около 400 населенных пунктов в 10 областях Украины временно без света.

"Я прошу всех граждан Украины, где царит непогода, будьте максимально осторожны. При необходимости обращайтесь в ГСЧС Украины, Нацполицию и другие наши государственные и коммунальные службы. Как только будет возможно, наши энергетики возобновят подачу электричества во все города и села, где сейчас есть временное обесточивание", — сказал он.

Напомним, из-за мощного снегопада в Украине перекрыт ряд транспортных магистралей. Также фиксируются отключения электроснабжения в десяти областях, однако самая тяжелая ситуация в Одесской и Николаевской областях.

В связи с ужасными погодными условиями в Одесской области было принято решение полностью остановить движение любого вида транспорта на трассе Киев — Одесса. Запрета будет действовать приблизительно четыре часа.

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