Зеленський звернувся до українців з охоплених негодою регіонів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот із відео

Станом на вечір 26 листопада знеструмлення фіксуються у близько 400 населених пунктів у десяти областях України. Президент Володимир Зеленський закликає українців, які проживають у охоплених негодою регіонах, бути обережними та за необхідності звертатися до рятувальних служб.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні на значній території нашої держави надзвичайно складні погодні умови. Особливо складно у південних регіонах України. Працюємо. Наші підрозділи ДСНС України, Національна поліція, комунальні служби та місцева влада працюватимуть цілодобово", — зазначив Зеленський.

За інформацією Зеленського, наразі близько 400 населених пунктів в 10 областях України тимчасово без світла.

"Я прошу усіх громадян України, де панує негода, будьте максимально обережними. За потреби звертайтеся до ДСНС України, Нацполіції та інших наших державних і комунальних служб. Як тільки буде можливо, наші енергетики відновлять подачу електрики в усі міста і села, де зараз є тимчасове знеструмлення", — сказав він.

Нагадаємо, через потужний снігопад Україні перекрита низка транспортних магістралей. Також фіксуються відключення електропостачання у десяти областях, однак найважча ситуація наразі у Одеській та Миколаївській областях.

Через жахливі погодні умови на Одещині було ухвалено рішення повністю зупинити рух будь-якого виду транспорту на трасі Київ — Одеса. Орієнтовно заборона триватиме чотири години.