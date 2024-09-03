Президент Зеленский уволил Шурму с должности заместителя председателя ОП

Зеленский уволил заместителя главы ОП Шурму — кто может занять его место
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 сентября, подписал указ об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы. Он занимал этот пост с ноября 2021 года.
Соответствующий указ №603/2024 был обнародован на официальном сайте Офиса президента.
Увольнение Шурмы
Вечером 3 сентября появился указ президента об увольнении Ростислава Шурма, отвечавший за экономическое направление деятельности Офиса президента.
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на место Шурмы планируется назначение Александра Камышина, который сегодня подал в отставку с должности министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.
Напомним, 3 сентября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке
Также в парламент поступили заявления об отставке нескольких министров. В частности, речь идет о министре юстиции Денисе Малюське.
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