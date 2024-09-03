Президент Зеленский уволил Шурму с должности заместителя председателя ОП

Экс-заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма. Фото: PEP

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 сентября, подписал указ об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы. Он занимал этот пост с ноября 2021 года.

Соответствующий указ №603/2024 был обнародован на официальном сайте Офиса президента.

Читайте также:

Увольнение Шурмы

Вечером 3 сентября появился указ президента об увольнении Ростислава Шурма, отвечавший за экономическое направление деятельности Офиса президента.

Указ президента. Фото: скриншот

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на место Шурмы планируется назначение Александра Камышина, который сегодня подал в отставку с должности министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, 3 сентября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подала заявление об отставке

Также в парламент поступили заявления об отставке нескольких министров. В частности, речь идет о министре юстиции Денисе Малюське.