Что должен сделать Зеленский для победы Украины

Американский политик Джим Слэттери. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президент Владимир Зеленский должен сесть за стол переговоров со своими политическими оппонентами внутри страны, чтобы прийти к общему знаменателю. Это поможет Украине в будущем выступать единым фронтом на переговорах по завершению войны.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал шестикратный конгрессмен США, демократ Джим Слэттери.

Читайте также:

Зеленский должен договориться со всеми фракциями

Все войны рано или поздно завершаются переговорами. И решение, с какими условиями Украина пойдет на переговоры, должен принимать украинский народ. А для этого нужно, чтобы все фракции между собой пришли к согласию.

"Если бы я мог дать один совет президенту Зеленскому, то это внимательно изучить усилия Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны и то, что он сделал, чтобы сплотить народ Соединенного Королевства, и в частности тот факт, что у него был военный кабинет, состоявший из всех его политических оппонентов", — сказал Джим Слеттери.

Поэтому президенту Зеленскому нужно будет достучаться до всех фракций, чтобы в результате создать правительство единства, чтобы иметь общую позицию в ходе переговоров.

"Это будет чрезвычайно важно, но добиться этого будет чрезвычайно трудно. И это потребует совсем другого набора политических навыков, чем просто общение по телевидению с миром, как это эффективно сделал президент Зеленский. Что будет нужно — так это очень, очень сложные политические навыки, которые будут необходимы для того, чтобы объединить все разные политические фракции в Украине", — отметил бывший конгрессмен.

Напомним, недавно появилась информация о том, что рассматриваются варианты переговоров Украины с Россией по аналогии с "зерновым соглашением".

В то же время в Офисе Президента заявили, что Украина готова передавать свои предложения России с помощью третьих стран.