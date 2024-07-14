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Зеленський має сісти за стіл переговорів зі своїми політичними опонентами, — конгресмен США

14 липня 2024 06:49
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Що має зробити Зеленський для перемоги України
Американський політик Джим Слеттері. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Президент Володимир Зеленський має сісти за стіл переговорів зі своїми політичними опонентами всередині країни, що дійти спільного знаменника. Це допоможе Україні в майбутньому виступати єдиним фронтом на переговорах щодо завершення війни.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів шестиразовий конгресмен США, демократ Джим Слеттері. 

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Зеленський має домовитись з усіма фракціями

Усі війни рано чи пізно завершуються переговорами. І рішення, з якими умовами Україна йтиме на переговори, має приймати український народ. А для цього потрібно, щоб усі фракції між собою дійшли згоди. 

"Якби я міг дати одну пораду президенту Зеленському, то це уважно вивчити зусилля Вінстона Черчилля під час Другої світової війни і те, що він зробив, щоб згуртувати народ Сполученого Королівства, і зокрема той факт, що у нього був військовий кабінет, який складався з усіх його політичних опонентів", — сказав Джим Слеттері. 

Тож президенту Зеленському потрібно буде достукатись до усіх фракцій, щоб в результаті створити уряд єдності, аби мати спільну позицію під час переговорів.  

"Це буде надзвичайно важливо, але досягти цього буде надзвичайно важко. І це вимагатиме зовсім іншого набору політичних навичок, ніж просто спілкування по телебаченню зі світом, як це ефективно зробив президент Зеленський. Що буде потрібно — так це дуже, дуже складні політичні навички, які будуть необхідні для того, щоб об'єднати всі різні політичні фракції в Україні", — зазначив колишній конгресмен. 

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що розглядаються варіанти переговорів України з Росією за аналогією "зернової угоди".

Водночас в Офісі Президента заявили, що Україна готова передавати свої пропозиції Росії за допомогою третіх країн.

Петро Порошенко Володимир Зеленський війна переговори Конгрес

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