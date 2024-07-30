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Житель Буковины переехал в Россию и призвал убивать украинцев — как его наказал суд

30 июля 2024 21:13
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Бежавший в Россию украинец получил приговор за пропаганду
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Буковинец переехал в Россию и начал заниматься пропагандой и активно поддерживать страну-агрессора. Суд назначил ему за это четыре года заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина родом из города Сторожинец Черновицкой области, но в Россию уехал еще в 2014 году. До 2022 года мужчина создавал и администрировал сообщества, возвеличивавшие российских военных и Владимира Путина. После полномасштабного вторжения буковинец начал активно вести соцсети и призвал к уничтожению украинцев.

Стражи порядка выяснили, что интернет-агитатор создал и администрирует в запрещенной в Украине социальной сети "Одноклассники" сообщества "Пехотинцы Путина" и "Буковина — Святая Русь". Он систематически публиковал материалы, в которых навязывал мнения о том, что в Украине живут "террористы, фашисты и бандеровцы, которых нужно уничтожать физически", и "разгонял" другие нарративы Кремля.

"После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины злоумышленник еще больше активизировал свою деятельность. Он не просто отрицал вооруженную агрессию государства-агрессора, а систематически призывал к захватнической войне и уничтожению украинцев. Вместе с тем он возвеличивал Путина как "собирателя земель русских", а его действия называл "подвигом", — сказали правоохранители.

Решение суда

На основании собранных доказательств Шевченковский районный суд Черновцов признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 110 УК Украины, а именно за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ст. 436 УК Украины, пропаганда войны. Судья приговорил его к четырем годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего обвиняемому. Приговор вступил в законную силу.

Преступник скрывается от правосудия, но сотрудники СБУ принимают комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Напомним, недавно в Украине разоблачили группу лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России. Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.

Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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