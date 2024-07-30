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Житель Буковини переїхав до Росії та закликав вбивати українців — як його покарав суд

30 липня 2024 21:13
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Українець, який втік до Росії, отримав вирок за пропаганду
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Буковинець переїхав до Росії та почав займатись пропагандою і активно підтримувати країну-агресора. Суд призначив йому за це чотири роки ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік родом з міста Сторожинець Чернівецької області, але в Росію виїхав ще у 2014 році. До 2022 року чоловік створював і адміністрував спільноти, які возвеличували російських військових та Володимира Путіна. Після повномасштабного вторгнення буковинець почав активно вести соцмережі й закликав до знищення українців.

Правоохоронці з’ясували, що інтернет-агітатор створив та адмініструє у забороненій в Україні соціальній мережі "Одноклассники" спільноти "Пехотинцы Путина" і "Буковина – Святая Русь". Він систематично публікував матеріали, у яких нав’язував думки про те, що в Україні живуть "терористи, фашисти і бандерівці, яких потрібно знищувати фізично" та "розганяв" інші наративи Кремля.

"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисник ще більше активізував свою діяльність. Він не просто заперечував збройну агресію держави-агресорки, а систематично закликав до загарбницької війни і знищення українців. Поруч із тим, він возвеличував Путіна як "збирача земель російських", а його дії називав "подвигом", — сказали правоохоронці.

Рішення суду

На підставі зібраних доказів Шевченківський районний суд Чернівців визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 110 КК України, а саме за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ст. 436 КК України, пропаганда війни. Суддя засудив його до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, яке належить обвинуваченому. Вирок набрав законної сили.

Наразі злочинець переховується від правосуддя, але співробітники СБУ вживають комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії. Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. 

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