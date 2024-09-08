Как суд наказал жителя Волыни, который оплачивал услуги онлайн-казино с помощью чужих счетов

Судья. Фото иллюстративное: sud.ua

Жителя Ковеля Волынской области разоблачили в присвоении средств. Мужчина оплачивал услуги игрового сервиса, пользуясь чужими телефоном и банковскими счетами.

Об этом говорится в приговоре, который Ковельский горрайонный суд Волынской области вынес 20 августа.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, впервые фигурант прибег к махинациям с чужими счетами в декабре 2023 года. Тогда он, находясь в доме знакомого, воспользовался айфоном последнего: зная пароль к телефону, зашел в электронный кошельок Apple Pay и осуществил финансовую транзикцию, оплатив услуги онлайн-казино почти на 4 400 гривен. Во второй раз к аналогичным действиям злоумышленник прибег в январе текущего года, похитив более 11,5 тысяч гривен.

Решение суда

Подсудимый признал свою вину, раскаялся и добровольно возместил ущерб.

Суд признал его виновным в краже, совершенной в условиях военного положения (часть четвертая статьи 185 Уголовного кодекса Украины), несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем (часть первая статьи 361 Уголовного кодекса Украины) и повторном совершении такого деяния (часть вторая статьи 361 Уголовного кодекса Украины).

Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы, однако заменили это наказание двухлетним испытательным сроком.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить путем подачи апелляции.