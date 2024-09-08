Як суд покарав жителя Волині, який сплачував послуги онлайн-казино за допомогою чужих рахунків

Суддя. Фото ілюстративне: sud.ua

Житель Ковеля Волинської області викрили у привласненні коштів. Чоловік оплачував послуги грального сервісу, користуючись чужими телефоном і банківськими рахунками.

Про це йдеться у вироку, який Ковельський міськрайонний суд Волинської області ухвалив 20 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, уперше фігурант вдався до махінацій із чужими рахунками у грудні 2023 році. Тоді він, перебуваючи в помешканні знайомого, скористався айфоном останнього: знаючи пароль до телефону, зайшов до електронного гаманця Apple Pay та здійснив фінансову транзикцію, сплативши за послуги онлайн-казино майже на 4 400 гривень. Удруге до аналогічних дій зловмисник вдався у січні поточного року, викравши понад 11,5 тисячі гривень.

Рішення суду

Підсудний визнав свою провину, розкаявся та добровільно відшкодував збитки.

Суд визнав його винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України), несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем (частина перша статті 361 Кримінального кодексу України) та повторному вчиненні такого діяння (частина друга статті 361 Кримінального кодексу України).

Обвинуваченого засудили до п'ятьох років позбавлення волі, однак замінили це покарання дворічним випробувальним терміном.

Вирок ще не набув законної чинності. Протягом 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити шляхом подачі апеляції.