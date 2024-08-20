В Хмельницком судили женщину, которая неправомерно получала компенсацию за проживание переселенцев

Судья оглашает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН

В Хмельницком суд осудил женщину, незаконно получавшую компенсацию за проживание переселенцев, хотя на самом деле они у нее не проживали. Ей было назначено условное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В 2023 году женщина в течение нескольких месяцев регулярно подавала заявления на получение компенсации за бесплатное размещение внутри перемещенных лиц в своем доме. На основе этих заявлений она получала финансовую поддержку от Национального комитета Красного Креста Украины.

Впоследствии выяснилось, что переселенцы, указанные в заявлениях, действительно оставались жить по адресу своей регистрации. Таким образом женщина незаконно присвоила более 8 тысяч гривен.

Решение суда

В суде обвиняемая признала свою вину и вернула незаконно полученные средства. Суд признал ее виновной в мошенничестве и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы. Однако от отбывания наказания ее уволили, установив испытательный срок на один год.