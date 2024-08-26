Як суд покарав жительку Хмельницького, яка заради компенсації брехала, що в неї проживають переселенці

Суддя. Фото ілюстративне: cripo.com.ua

У Хмельницькому жінка брехала, що в неї проживають переселенці. За розміщення внутрішньо переміщених осіб їй сплачували компенсацію. Загалом шахрайка таким чином заробила понад вісім тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку, який Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області ухвалив у четвер, 15 серпня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка впродовж декількох місяців 2023 року стверджувала, що в неї проживають переселенці та подавала заяви на отримання компенсації за те, що вона нібито розмістила їх у своїй оселі безкоштовно. Порушниці сплачував компенсації Національний комітет Червоного Хреста України. Згодом з'ясувалося, що люди, яких шахрайка в документах зазначала як переселенців, нікуди не переїжджали та досі проживають за місцем реєстрації.

Рішення суду

Під час судового засідання порушниця повністю визнала свою провину, розкаялася та добровільно компенсувала збиток у розмірі більше восьми тисяч гривень.

Суд визнав фігурантку винною у шахрайстві. За вчинене жінка мала провести півтора роки за ґратами, однак їй замінили це покарання одним роком іспитового терміну.