Как суд наказал жительницу Волыни за содержание мужчин в трудовом рабстве

Правоохранители на территории хозяйства женщины, державшей в трудовом рабстве мужчин. Фото: vl.npu.gov.ua

В Волынской области женщина эксплуатировала мужчин, находившихся в уязвимом состоянии. Фигурантка нанимала граждан на работу, однако не платила им деньги, а удерживала на своем хозяйстве путем угроз.

Об этом в среду, 14 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области.

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Детали дела

В июне 2021 года правоохранители разоблачили в трудовой эксплуатации мужчин из уязвимой категории населения жительницу села Вербаев Луцкого района Волынской области. Фигурантка подыскивала на рынках и автостанциях Луцка потенциальных работников и предлагала им за деньги ухаживать за крупным рогатым скотом.

Мужчина, который работал на задержанную, ухаживая за скотом. Фото: vl.npu.gov.ua

"Предпринимательница отвозила мужчин к месту, где находились хозяйственные помещения, поселяла граждан в хлеву вместе с животными. За проделанную работу женщина не рассчитывалась и угрожала физической расправой, когда работники покинут территорию хозяйства", — говорится в сообщении полиции.

Мужчина, который работал на задержанную, ухаживая за скотом. Фото: vl.npu.gov.ua

Решение суда

Следователи завершили расследование по делу и направили обвинительный акт в суд еще в 2021 году.

Луцкий горрайонный суд признал женщину виновной в торговле людьми (части первая и вторая статьи 149 Уголовного кодекса Украины). Нарушительницу приговорили к пяти годам лишения свободы с одним годом испытательного срока. На данный момент приговор уже вступил в силу.