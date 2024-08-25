Як суд покарав жительку Волині за утримання чоловіків у трудовому рабстві

Правоохоронці на території господарства жінки, яка тримала у трудовому рабстві чоловіків. Фото: vl.npu.gov.ua

У Волинській області жінка експлуатувала чоловіків, що перебували у вразливому стані. Фігурантка наймала громадян на роботу, однак не платила їм гроші, а утримувала на своєму господарстві шляхом погроз.

Про це в середу, 14 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Волинській області.

Читайте також:

Деталі справи

У червні 2021 року правоохоронці викрили у трудовій експлуатації чоловіків із вразливої категорії населення жительку села Вербаїв Луцького району Волинської області. Фігурантка підшукувала на ринках і автостанціях Луцька потенційних працівників і пропонувала їм за гроші доглядати велику рогату худобу.

Чоловік, який працював на затриману, доглядаючи худобу. Фото: vl.npu.gov.ua

"Підприємиця відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення, поселяла громадян у хліві разом із тваринами. За виконану роботу жінка не розраховувалася та погрожувала фізичною розправою, якщо працівники залишать територію господарства", — йдеться в повідомленні поліції.

Чоловік, який працював на затриману, доглядаючи худобу. Фото: vl.npu.gov.ua

Рішення суду

Слідчі завершили розслідування у справі та скерували обвинувальний акт до суду ще у 2021 році.

Луцький міськрайонний суд визнав жінку винною в торгівлі людьми (частини перша та друга статті 149 Кримінального кодексу України). Порушницю засудили до п'яти років позбавлення волі з одним роком іспитового терміну. Наразі вирок уже набрав чинності.