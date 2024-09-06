Отключение света 7 сентября - срочное сообщение ДТЭК и Укрэнерго

Электроэнергетики ДТЭК за работой. Иллюстративное фото: УНИАН

В субботу, 7 сентября, в Украине не запланировано ни экстренных, ни стабилизационных отключений света. Однако ситуация может измениться в случае дефицита электроэнергии в сети.

Об этом заявили в пресс-службе ДТЭК и Укрэнерго в пятницу, 6 сентября.

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Как заявили в регуляторах, в субботу не ожидается отключений света, но в очередной раз отметили потреблять электроэнергию бережливо, и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в течение 18:00-21:00.

Скриншот заявления Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнать об отключении света, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.