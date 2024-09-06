Отключение света 7 сентября - срочное сообщение ДТЭК и Укрэнерго

Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра
6 сентября 2024 18:27
Электроэнергетики ДТЭК за работой. Иллюстративное фото: УНИАН
В субботу, 7 сентября, в Украине не запланировано ни экстренных, ни стабилизационных отключений света. Однако ситуация может измениться в случае дефицита электроэнергии в сети.
Об этом заявили в пресс-службе ДТЭК и Укрэнерго в пятницу, 6 сентября.
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Как заявили в регуляторах, в субботу не ожидается отключений света, но в очередной раз отметили потреблять электроэнергию бережливо, и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в течение 18:00-21:00.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнать об отключении света, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
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