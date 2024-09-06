Відключення світла 7 вересня — термінове повідомлення ДТЕК та Укренерго

Електроенергетики ДТЕК за роботою. Ілюстративне фото: УНІАН

У суботу, 7 вересня, в Україні не заплановано ані екстрених, ані стабілізаційних відключень світла. Проте ситуація може змінитися на випадок дефіциту електроенергії у мережі.

Про це заявили у пресслужбі ДТЕК та Укренерго у п'ятницю, 6 вересня.

Читайте також:

Відключення світла по Україні 7 вересня

Як заявили у регуляторах, у суботу не очікується відключень світла, але вчергове наголосили споживати електроенергію ощадливо та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів протягом 18:00-21:00.

Скриншот заяви Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Щоб точніше дізнатися про відключення світла, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.