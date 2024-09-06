Відключення світла 7 вересня — термінове повідомлення ДТЕК та Укренерго

Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра
6 вересня 2024 18:27
Електроенергетики ДТЕК за роботою. Ілюстративне фото: УНІАН
У суботу, 7 вересня, в Україні не заплановано ані екстрених, ані стабілізаційних відключень світла. Проте ситуація може змінитися на випадок дефіциту електроенергії у мережі.
Про це заявили у пресслужбі ДТЕК та Укренерго у п'ятницю, 6 вересня.
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Як заявили у регуляторах, у суботу не очікується відключень світла, але вчергове наголосили споживати електроенергію ощадливо та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів протягом 18:00-21:00.
Де можна подивитись графік відключення світла
Щоб точніше дізнатися про відключення світла, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
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