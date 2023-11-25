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Зло не было остановлено — Зеленский почтил память жертв Голодомора

25 ноября 2023 10:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зло не было остановлено — Зеленский почтил память жертв Голодомора
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам ко Дню памяти жертв Голодомора. Он поблагодарил все государства, которые признали Голодомор преступлением против Украины и ее людей.

Соответствующее обращение опубликовано на YouTube-канале Офиса Президента.

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Обращение Зеленского

По его словам, сегодня Украина "с глубокой печалью и уважением" чтит миллионы жертв голодоморов.

"Нас стремились смирить, замордовать, истребить. Не смогли. От нас хотели скрыть правду и замолчать страшные преступления. Не смогли. Нас хотели запутать, обмануть, сделать так, чтобы мы не верили, не помнили, а потому простили. Не смогли. И сегодня с глубокой печалью и уважением мы чтим память о миллионах наших людей — миллионах жертв голодоморов", — отметил глава государства.

Зло нужно остановить

Зеленский добавил, что об этой трагедии должен знать весь мир, чтобы объединиться и остановить происходящие сегодня преступления.

"Зло не было остановлено, не было искуплено. Сейчас мы его останавливаем. Украина выстоит. Украина не угаснет. Украина сохранит себя и правду", — подчеркнул Президент.

Напомним, студент-историк и главный редактор "History Malva" Глеб Астахов объяснил Новини.LIVE, почему нужно уделять больше внимания национальной памяти о Голодоморе и какой отпечаток он оставил в сознании украинцев.

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