Зимний блекаут 2025 — что грозит украинцам

СМИ назвали худший сценарий последствий отключений света зимой — что ждет украинцев
В результате отключений света в Украине зимой, страна может столкнуться с еще большими энергетическими бедами, чем с электроэнергией. В случае зимнего блекаута украинцам может не хватить электроэнергии даже для отопления и водоснабжения.
Об этом говорится в материале Kyiv Post в субботу. 6 июля.
Худший вариант зимнего блекаута в Украине
По данным журналистов, поскольку российские удары с начала весны лишили Украину более девяти гигаватт производства электроэнергии — половины того, что требовалось для питания страны за прошлую зиму. Издание отмечает, что одного ГВт может хватить для одновременного снабжения электроэнергией примерно 750 000 домов в США. Через три месяца Украина потеряла в девять раз больше.
Официальные данные указывают на то, что Украина потеряла более половины своих мощностей по производству электроэнергии из-за того, что инфраструктура повреждена, разрушена или оказалась под российской оккупацией.
Напомним, ранее в госрегуляторе Укрэнерго объявили об изменениях в графиках отключения света для проведения измерений фактического потребления в каждой области.
Также госрегулятор опроверг новый фейк относительно отключений электроэнергии о введении якобы "зональных" ограничений света.
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