Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow СМИ назвали худший сценарий последствий отключений света зимой — что ждет украинцев arrow

СМИ назвали худший сценарий последствий отключений света зимой — что ждет украинцев

6 июля 2024 13:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зимний блекаут 2025 — что грозит украинцам
Девушка без света в зимнее время года. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В результате отключений света в Украине зимой, страна может столкнуться с еще большими энергетическими бедами, чем с электроэнергией. В случае зимнего блекаута украинцам может не хватить электроэнергии даже для отопления и водоснабжения.

Об этом говорится в материале Kyiv Post в субботу. 6 июля.

Читайте также:

Худший вариант зимнего блекаута в Украине

По данным журналистов, поскольку российские удары с начала весны лишили Украину более девяти гигаватт производства электроэнергии — половины того, что требовалось для питания страны за прошлую зиму. Издание отмечает, что одного ГВт может хватить для одновременного снабжения электроэнергией примерно 750 000 домов в США. Через три месяца Украина потеряла в девять раз больше.

блекаут в украине 2025
Утрачены энергомощности Украины. Источник: Energy Community

Официальные данные указывают на то, что Украина потеряла более половины своих мощностей по производству электроэнергии из-за того, что инфраструктура повреждена, разрушена или оказалась под российской оккупацией.

отключение света в украине 2025
Статистика атак РФ по энергетике Украины. Источник: Kyiv Post

Напомним, ранее в госрегуляторе Укрэнерго объявили об изменениях в графиках отключения света для проведения измерений фактического потребления в каждой области.

Также госрегулятор опроверг новый фейк относительно отключений электроэнергии о введении якобы "зональных" ограничений света.

Украина водоснабжение сфера энергетики зима электроснабжение отопление отключения света блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны