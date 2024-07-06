Зимний блекаут 2025 — что грозит украинцам

Девушка без света в зимнее время года. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате отключений света в Украине зимой, страна может столкнуться с еще большими энергетическими бедами, чем с электроэнергией. В случае зимнего блекаута украинцам может не хватить электроэнергии даже для отопления и водоснабжения.

Об этом говорится в материале Kyiv Post в субботу. 6 июля.

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По данным журналистов, поскольку российские удары с начала весны лишили Украину более девяти гигаватт производства электроэнергии — половины того, что требовалось для питания страны за прошлую зиму. Издание отмечает, что одного ГВт может хватить для одновременного снабжения электроэнергией примерно 750 000 домов в США. Через три месяца Украина потеряла в девять раз больше.

Утрачены энергомощности Украины. Источник: Energy Community

Официальные данные указывают на то, что Украина потеряла более половины своих мощностей по производству электроэнергии из-за того, что инфраструктура повреждена, разрушена или оказалась под российской оккупацией.

Статистика атак РФ по энергетике Украины. Источник: Kyiv Post

Напомним, ранее в госрегуляторе Укрэнерго объявили об изменениях в графиках отключения света для проведения измерений фактического потребления в каждой области.

Также госрегулятор опроверг новый фейк относительно отключений электроэнергии о введении якобы "зональных" ограничений света.