Зимовий блекаут 2025 — що загрожує українцям

Дівчина без світла в зимову пору року. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Внаслідок відключень світла в Україні взимку, країна може зіштовхнутися з ще більшими енергетичними бідами, ніж з електроенергією. У випадку зимового блекауту, українцям може не вистачити електроенергії навіть для опалення та водопостачання.

Про це йдеться у матеріалі Kyiv Post у суботу. 6 липня.

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За даними журналістів, оскільки російські удари з початку весни позбавили Україну понад дев'яти гігаватів виробництва електроенергії — половини того, що було потрібно для живлення країни за минулу зиму. Видання зауважує, що одного ГВт може вистачити для одночасного забезпечення електроенергією приблизно 750 000 будинків у США. За три місяці Україна втратила в дев'ять разів більше.

Втрачені енергопотужності України. Джерело: Energy Community

Офіційні дані вказують на те, що Україна втратила більш ніж половину своїх потужностей з виробництва електроенергії через те, що інфраструктура пошкоджена, зруйнована або опинилася під російською окупацією.

Статистика атак РФ по енергетиці України. Джерело: Kyiv Post

Нагадаємо, раніше в держрегуляторі Укренерго оголосили про зміни у графіках відключень світла для проведення вимірювань фактичного споживання в кожній області.

Також держрегуляторі спростував новий фейк стосовно відключень електроенергії про запровадження нібито "зональних" обмежень світла.