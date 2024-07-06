Зимовий блекаут 2025 — що загрожує українцям

ЗМІ назвали найгірший сценарій наслідків відключень світла взимку — що чекає на українців
Внаслідок відключень світла в Україні взимку, країна може зіштовхнутися з ще більшими енергетичними бідами, ніж з електроенергією. У випадку зимового блекауту, українцям може не вистачити електроенергії навіть для опалення та водопостачання.
Про це йдеться у матеріалі Kyiv Post у суботу. 6 липня.
Найгірший варіант зимового блекауту в Україні
За даними журналістів, оскільки російські удари з початку весни позбавили Україну понад дев'яти гігаватів виробництва електроенергії — половини того, що було потрібно для живлення країни за минулу зиму. Видання зауважує, що одного ГВт може вистачити для одночасного забезпечення електроенергією приблизно 750 000 будинків у США. За три місяці Україна втратила в дев'ять разів більше.
Офіційні дані вказують на те, що Україна втратила більш ніж половину своїх потужностей з виробництва електроенергії через те, що інфраструктура пошкоджена, зруйнована або опинилася під російською окупацією.
Нагадаємо, раніше в держрегуляторі Укренерго оголосили про зміни у графіках відключень світла для проведення вимірювань фактичного споживання в кожній області.
Також держрегуляторі спростував новий фейк стосовно відключень електроенергії про запровадження нібито "зональних" обмежень світла.
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