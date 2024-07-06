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ЗМІ назвали найгірший сценарій наслідків відключень світла взимку — що чекає на українців

6 липня 2024 13:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зимовий блекаут 2025 — що загрожує українцям
Дівчина без світла в зимову пору року. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Внаслідок відключень світла в Україні взимку, країна може зіштовхнутися з ще більшими енергетичними бідами, ніж з електроенергією. У випадку зимового блекауту, українцям може не вистачити електроенергії навіть для опалення та водопостачання.

Про це йдеться у матеріалі Kyiv Post у суботу. 6 липня.

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Найгірший варіант зимового блекауту в Україні

За даними журналістів, оскільки російські удари з початку весни позбавили Україну понад дев'яти гігаватів виробництва електроенергії — половини того, що було потрібно для живлення країни за минулу зиму. Видання зауважує, що одного ГВт може вистачити для одночасного забезпечення електроенергією приблизно 750 000 будинків у США. За три місяці Україна втратила в дев'ять разів більше.

блекаут в україні 2025
Втрачені енергопотужності України. Джерело: Energy Community

Офіційні дані вказують на те, що Україна втратила більш ніж половину своїх потужностей з виробництва електроенергії через те, що інфраструктура пошкоджена, зруйнована або опинилася під російською окупацією.

відключення світла в україні 2025
Статистика атак РФ по енергетиці України. Джерело: Kyiv Post

Нагадаємо, раніше в держрегуляторі Укренерго оголосили про зміни у графіках відключень світла для проведення вимірювань фактичного споживання в кожній області. 

Також держрегуляторі спростував новий фейк стосовно відключень електроенергії про запровадження нібито "зональних" обмежень світла.

Україна водопостачання сфера енергетики зима електропостачання опалення відключення світла блекаут

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