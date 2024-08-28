На Буковине правоохранители арестовали группу молодых людей, подозреваемых в совершении ряда преступлений

Задержание злоумышленника. Иллюстративное фото: Нацполиция

Правоохранители в Черновицкой области арестовали группу молодых людей, подозреваемых в совершении ряда преступлений. В частности, избиении, незаконном лишении свободы человека и вымогательстве.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

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Детали дела

По данным досудебного расследования, 18 июля в городе Новоднестровск трое мужчин избили 20-летнего местного жителя.

"Злоумышленники заставили парня раздеться и унижая его достоинство, снимали все на видео. После травли, обидчики приказали буковинцу залезть в багажное отделение автомобиля "ВАЗ" и повезли в село Васильевка. Мужчины продолжили избивать потерпевшего и требовали, чтобы тот заплатил им. если не хочет, чтобы видеозапись была опубликована в интернете. В дальнейшем злоумышленники покинули пострадавшего среди поля и уехали с места инцидента", — говорится в сообщении.

Подозреваемых заключили под стражу

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и довели причастность трех мужчин в возрасте 23, 24 и 25 лет к противоправной деятельности. В настоящее время им объявили подозрение по нескольким статьям: ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение); ч. 4 ст. 189 (Требование); ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

"Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал злоумышленникам меру пресечения — содержание под стражей без альтернативы внесению залога сроком на 60 суток. Следствие продолжается", — добавили в полиции.