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Змусили юнака роздягнутися для відео та кинули побитим — на Буковині затримали групу зловмисників

28 серпня 2024 10:08
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Буковині правоохоронці арештували групу молодиків, підозрюваних у вчиненні низки злочинів
Затримання зловмисника. Ілюстративне фото: Нацполіція
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Правоохоронці у Чернівецькій області арештували групу молодиків, підозрюваних у вчиненні низки злочинів. Зокрема, побитті, незаконному позбавленні волі людини та вимаганні.

Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.

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Деталі справи

За даними досудового розслідування, 18 липня цьогоріч в місті Новодністровськ троє чоловіків побили 20-річного місцевого жителя.

"Зловмисники змусили парубка роздягнутися та принижуючи його гідність, знімали все на відео. Після цькувань, кривдники наказали буковинцю залізти до багажного відділення автомобіля "ВАЗ" та повезли у село Василівка. Чоловіки продовжили бити потерпілого та вимагали, щоб той заплатив їм 10 тисяч гривень, якщо не хоче щоб відеозапис був опублікований в інтернеті. В подальшому зловмисники покинули потерпілого серед поля та поїхали з місця інциденту", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваних взяли під варту

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і довели причетність трьох чоловіків, віком 23, 24 та 25 років, до протиправної діяльності. Наразі їм оголосили підозру за кількома статтями: ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження); ч. 4 ст. 189 (Вимагання); ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

"Суд задовільнив клопотання правоохоронців та обрав зловмисникам запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави терміном на 60 діб.Слідство триває", — додали у поліції.

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