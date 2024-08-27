В Днепре избили жену военного — реакция полиции

Нападение на жену военного в Днепре. Фото: скриншот

В Днепре пьяный мужчина жестоко избил жену военного. В полиции объявили подозрение нападающему.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области во вторник, 27 августа.

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Реакция полиции

Полиция открыла два уголовных производства. Одного из нападавших, подозреваемого в избиении и хулиганстве, взяли под стражу. Другому фигуранту предъявили подозрение в хулиганстве.

Событие произошло недалеко от одного из домов в Самарском районе Днепра. Между 25-летней женщиной и двумя мужчинами возник конфликт, повлекший телесные повреждения у потерпевшей. Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое местных жителей в возрасте 32 и 42 лет. Они могут получить до четырех лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовных производств по факту умышленной средней тяжести телесного повреждения и хулиганства.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Избиение жены военного в Днепре

Напомним, 9 августа, когда жена военного Леся Волобуева возвращалась домой, ее жестоко избил пьяный сосед. Он напал на нее у ее дома в присутствии своей семьи и друга.