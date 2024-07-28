Любителя "клубнички", снимавшего секс-видео с собой, приговорили к 1 году условно

Снимал любительское секс-видео и посылал друзьям — судьям это не понравилось
Житель Волынской области развлекался тем, что снимал секс-видео в главной роли с собой, а затем отправлял это своим друзьям. Мужчина отметил, что не знал, что его поступок – это криминал. Молодой человек не подозревал, что за распространение порно, даже частного, действует статья уголовного кодекса.
Об этом сообщается на сайте Камень-Каширского районного суда.
Детали дела
Как выяснило следствие, а затем и суд, волынянин в марте 2024 года с помощью различных мессенджеров стал посылать своим знакомым секс-видео. Главным персонажем выступал он сам.
Как объяснил обвиняемый, корыстной цели у него не было, он просто хотел развлечься и повеселить друзей. Свою вину полностью признал и раскаялся.
Что решил суд
Суд признал "порноактера" виновным по статье 301 (изготовление и распространение порнографии). Но приняв во внимание все факты не стал строго наказывать мужчину присудив ему 1 год испытательного срока.
Напомним, в Виннице двое ранее судимых мужчин напали на женщину, избили, ограбили ее и оставили связанной, покинув место преступления.
Ранее в Харькове мужчина убил продавщицу, потому что женщина якобы отказалась принимать поврежденные купюры.
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