Любителя "полунички", що знімав секс-відео із собою, засудили до 1 року умовно

Хлопець робить еротичне селфі у ванній. Ілюстративне зображення. Фото: pixels.com

Мешканець Волинської області розважався тим, що знімав секс-відео в головній ролі із собою, а потім відправляв це своїм друзям. Чоловік зазначив, що не знав, що його вчинок — це кримінал. Молодик не підозрював, що за розповсюдження порно, навіть приватного, діє стаття кримінального кодексу.

Про це повідомляється на сайті Камінь-Каширського районного суду.

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Деталі справи

Як з'ясувало слідство, а потім і суд, волинянин у березні 2024 року за допомогою різноманітних месенджерів став надсилати своїм знайомим секс-відео. Головним персонажем виступав він сам.

Як пояснив обвинувачений, корисливої мети він не мав, а просто хотів розважитись та повеселити друзів. Свою провину повністю визнав і розкаявся.

Що вирішив суд

Рішення суду

Суд визнав "порноактора" винним за статтею 301 (виготовлення та розповсюдження порнографії). Але взявши до уваги всі факти, викладені у слідстві не став строго карати чоловіка присудивши йому 1 рік випробувального терміну.

Нагадаємо, у Вінниці двоє раніше судимих чоловіків напали на жінку, побили, пограбували її та залишили зв'язаною, покинувши місце злочину. Злочинців впіймали та засудили до в'язниці.

Раніше у Харкові чоловік вбив продавчиню, бо жінка нібито відмовилась приймати пошкоджені купюри.