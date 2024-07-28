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Знімав аматорське секс-відео та надсилав друзям — суддям це не сподобалось

28 липня 2024 01:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Любителя "полунички", що знімав секс-відео із собою, засудили до 1 року умовно
Хлопець робить еротичне селфі у ванній. Ілюстративне зображення. Фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Мешканець Волинської області розважався тим, що знімав секс-відео в головній ролі із собою, а потім відправляв це своїм друзям.  Чоловік зазначив, що не знав, що його вчинок — це кримінал. Молодик не підозрював, що за розповсюдження порно, навіть приватного, діє стаття кримінального кодексу. 

Про це повідомляється на сайті Камінь-Каширського районного суду. 

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Деталі справи

Як з'ясувало слідство, а потім і суд, волинянин у березні 2024 року за допомогою різноманітних месенджерів став надсилати своїм знайомим секс-відео. Головним персонажем виступав він сам. 

Як пояснив обвинувачений, корисливої мети він не мав, а просто хотів розважитись та повеселити друзів. Свою провину повністю визнав і розкаявся. 

Що вирішив суд

Знімав секс-відео із собою та відсилав друзям — суддям це не сподобалось - фото 1
Рішення суду

Суд визнав "порноактора" винним за статтею 301 (виготовлення та розповсюдження порнографії). Але взявши до уваги всі факти, викладені у слідстві не став строго карати чоловіка присудивши йому 1 рік випробувального терміну. 

Нагадаємо, у Вінниці двоє раніше судимих чоловіків напали на жінку, побили, пограбували її та залишили зв'язаною, покинувши місце злочину. Злочинців впіймали та засудили до в'язниці.

Раніше у Харкові чоловік вбив продавчиню, бо жінка нібито відмовилась приймати пошкоджені купюри. 

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