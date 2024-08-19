Німеччина передала Україні ЗРК IRIS-T

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Фото ілюстративне: Мілітарний

Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс IRIS-T в рамках нового пакета військової допомоги. Окрім того, Збройні сили отримали від німецьких військових 14 тисяч снарядів.

Про це повідомляють Новини.LIVE у понеділок, 19 серпня.

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Окрім ракетної системи ППО IRIS-T, ЗСУ отримали із запасів Бундесверу:

14 000 снарядів 155 мм;

10 наземних безпілотних систем і 26 розвідувальних дронів Vector;

6 високомобільних екскаваторів-навантажувачів HMEE;

броньовану евакуаційну машину;

штурмові та снайперські гвинтівки з набоями та інше спорядження.

Також стало відомо, що після звістки про заморожування Берліном додаткової військової допомоги Україні сьогодні зранку впали акції німецьких збройових компаній.

Зокрема, концерн Rheinmetall, виробник танків Leopard, втратив 3% акцій. Hensoldt, виробник радарів для систем IRIS-T, і виробник танкових коробок передач Renk втратили 6% і 4% відповідно.