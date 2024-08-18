Подоляк рассказал, что у Украины есть разрешение на использование западного оружия

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Украина уже получила разрешение на использование некоего западного оружия на территории Российской Федерации. При этом наши военные нуждаются в разрешении использовать против объектов в России ракеты Storm Shadow.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Telegraph.

Читайте также:

Украина воюет в России западным оружием

Подоляк также рассказал, что Киев составил список потенциальных целей на территории России, удары по которым усложнят для захватчиков пополнение запасов в Курской области и использование бомб вдоль фронта.

По словам Подоляка, Украине срочно требуется разрешение на использование Storm Shadow для ударов по территории России. Киев уже направил запрос британскому премьеру по этому поводу.

Разрешение на использование Storm Shadow усложнит российскую логистику и заставит РФ увести самолеты на отдаленные аэродромы, что ускорит завершение войны. Ожидается, что Лондон, Париж и Рим должны утвердить решение по Storm Shadow.

Советник ОП также пояснил, что европейские страны боятся принимать решения о дальнобойном оружии без согласования с США, обеспечивающими дипломатическое и военное прикрытие.