Захватили в плен в Горловке — в Украину вернули освобожденную дончанку

Освобождена из российского плена горловчанка Елена Пех. Фото: скриншот

В Украину из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. Среди них также была научная сотрудница горловского художественного музея Елена Пех, которая впервые за два года позвонила по телефону дочери.

Видео щемящего разговора показал уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Как стало известно, боевики "ДНР" и российские силовики обвинили горловчанку в шпионаже и приговорили к 13 годам заключения. Она провела в плену шесть лет.

Дочь Елены, Изабелла, заявила, что в плену женщину подвергали пыткам и психологическому давлению, а также пытали электрическим током.

Возвращение пленных — последние новости

Напомним, что среди 90 бойцов, вернувшихся в Украину из российского плена во вторник, 25 июня, — 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС.

Также среди пленных было двое бойцов из Купянщины, другие — из Харькова, Малиновской и Краснокутской громад Харьковской области.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский субботу, 29 июня, встретился с возвращенным из российского плена Нариманом Джелялом, которого россияне держали в тюрьме еще в 2021 году.