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Звільнена з полону жінка вперше за два роки подзвонила доньці — Лубінець показав щемливі кадри

29 червня 2024 18:07
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Ілля Рябінін
редактор
Захопили в полон у Горлівці — до України повернули звільнену донеччанку
Звільнена з російського полону горлівчанка Олена Пех. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До України з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них також була наукова співробітниця горлівського художнього музею Олена Пех, яка вперше за два роки зателефонувала доньці. 

Відео щемливої розмови показав уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

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Як стало відомо, бойовики "ДНР" та російські силовики  звинуватили горлівчанку в шпигунстві, та засудили до 13 років ув'язнення. Вона провела у полоні шість років.

Донька Олени, Ізабелла, заявила, що в полоні жінку піддавали тортурам та психологічному тиску, а також катували  електричним струмом. 

Повернення полонених — останні новини

Нагадаємо, що серед 90 бійців, які повернулися в Україну з російського полону в вівторок, 25 червня, — 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.

Також серед полонених було двоє бійців з Куп’янщини, інші — з Харкова, Малинівської та Краснокутської громад Харківської області. 

Водночас президент України Володимир Зеленський суботу, 29 червня, зустрівся з поверненим з російського полону Наріманом Джелялом, якого росіяни утримували у в'язниці ще у 2021 році.

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